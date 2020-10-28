«Зенит» или «Боруссия Д»? Научись ставить на футбол в Академии «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.
Сегодня в Лиге чемпионов «Зенит» на выезде сыграет с «Боруссией Д». Матч пройдёт в Дортмунде, начало – в 23:00 мск. У сине-бело-голубых два поражения подряд. Как завершится ближайший матч?
В Академии ты узнаешь, как анализировать футбол, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»;
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;
- Олег Клепиков, нейропсихолог;
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
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