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ЦСКА — «Динамо» Загреб: эксперты оценили шансы российского клуба в матче Лиги Европы

ЦСКА — «Динамо» Загреб: эксперты оценили шансы российского клуба в матче Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

29 октября ЦСКА сыграет с «Динамо» из Загреба в матче 2-го тура группы K Лиги Европы. Начало матча — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех хорватов оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.

Букмекеры считают, что матч группы K ЦСКА — «Динамо» Загреб не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

На «обе забьют» дают 2.03, на удаление — 4.00, на пенальти — 2.90.

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13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.
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