ЦСКА — «Динамо» З: когда матч, какой канал, где смотреть прямой эфир

29 октября ЦСКА встречается с «Динамо» из Загреба в матче 2-го тура группы K Лиги Европы. Начало матча — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех хорватов оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.



Букмекеры считают, что матч группы K ЦСКА — «Динамо» Загреб не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.



На «обе забьют» дают 2.03, на удаление — 4.00, на пенальти — 2.90.

ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут 13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.