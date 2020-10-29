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АЕК — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

АЕК — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч АЕК — «Лестер» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Начнём с того, что АЕК лишь однажды не забил на своём поле в 14 матчах. Так что «Лестеру» придётся столкнуться с серьёзными проблемами.

Но при этом «Лестер» хорош. Мы увидели только два матча на ноль в последних семи встречах, что говорит об уязвимости обороны. Но давайте посмотрим на последние игры: классный матч с «Зарёй», классное выступление против «Арсенала».

Исходя из этих фактов — регулярная результативность АЕКа на своём поле и хорошая игра «Лестера» (в том числе и на выезде) — я поставлю на вариант «обе забьют» в этой встрече», — сказал Казанский.

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«Лисы» набирают обороты. В двух последних играх они забили четыре мяча и не пропустили.
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