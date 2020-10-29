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ЦСКА — «Динамо» З: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы

ЦСКА — «Динамо» З: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на игру Лиги Европы ЦСКА — «Динамо» Загреб.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«Думаю, эта игра порадует болельщиков. Встречаются атакующие команды. Хотя в первом туре ЛЕ они не раскрыли весь свой потенциал.

Неделю назад ЦСКА играл с «Вольфсбергом». «Армейцы» в той встрече смотрелись очень неплохо. Имели много моментов. Но не повезло команде Гончаренко. Получилось у неё забить только один мяч, ещё и пропустили. В итоге сыграли вничью.

А вот «Динамо» и вовсе не смогло забить в своей встрече с «Фейеноордом». Матч между ними ничем особым не запомнился. Сыграли соперники в нулевую ничью.

Таким образом, с точки зрения группы, ничего не поменялось с первого тура. Всё ещё у всех равное количество баллов. Обеим командам в этом матче нужно выигрывать, чтобы получить преимущество.

Несмотря на невнятный старт в ЛЕ, в последних матчах своих домашних чемпионатов эти команды играют успешно. Обе давно не проигрывали.

ЦСКА вот в последних турах РПЛ четыре раза победил и один — проиграл. За этот период «армейцы» смогли переиграть московское «Динамо» и «Спартак».

А у хорватского «Динамо» статистика последних матчей в чемпионате даже лучше. Клуб из Загреба выигрывает на протяжении более четырёх встреч.

Обе команды иногда много забивают. Так, ЦСКА в последнем туре наколотил тульскому «Арсеналу» пять мячей. А хорватский клуб не так давно забил семь голов сопернику. Учитывая их нераскрытый голевой потенциал в первом туре, думаю, в этой игре они раскроются.

Не стану гадать, сколько именно забьют эти команды. Подстрахуюсь и предложу поставить на то, что оба клуба забьют в этой встрече», — сказал Калиниченко.

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13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.
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