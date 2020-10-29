ЦСКА — «Динамо» З: прогноз Евгения Ловчева на игру Лиги Европы в Москве

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Загреб во 2-м туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: победа ЦСКА за 1.98.



«ЦСКА сейчас на ходу. Я как-то уже говорил, что молодые ребята подвергнуты тому настроению, которое есть после выигрышных матчей.



Когда Фёдор Чалов, Иван Обляков, Константин Кучаев, Игорь Дивеев играли за молодёжную сборную России, они получили огромный заряд энергии, что заняли первое место в группе. Тем более там до последнего момента решалось, кто возглавит группу.



Конечно, то, как сейчас играют Никола Влашич и Марио Фернандес, – это потрясающе. Ещё можно добавить сюда Игоря Акинфеева. Так мы получаем шесть человек у ЦСКА, которые выдают просто прекрасную игру. Поэтому я думаю, что ЦСКА сегодня в Лиге Европе конкурентоспособен», — сказал Ловчев.

ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут 13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.