«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

«Орлы» в новом сезоне чемпионата Англии пока идут достаточно неплохо. Всего два поражения за шесть туров: от «Эвертона» (1:2) и от «Челси» (0:4). Но зато есть ещё одна ничья и три победы, которые позволили команде иметь в своём активе те же 10 баллов.



Лондонцы чудом сумели набрать очки в матче с «Брайтоном» (1:1) и добыли важнейшую победу в прошлой игре с «Фулхэмом» (2:1). Однако в первом случае они нанесли один-единственный удар по воротам соперника с пенальти, а во втором выглядели местами даже хуже аутсайдера АПЛ. Качество игры, мягко говоря, слабовато.



Отчасти виной тому кадровые потери. Например, в матче с «Вулверхэмптоном» из-за травмы не сыграет опытный защитник Гари Кэхилл. Также под вопросом остаются центральные полузащитники Джеймс Маккарти и Жайро Ридевальд. Неизвестно, успел ли набрать форму Джордан Айю, отсидевший на карантине из-за коронавируса.



У «волков» есть все шансы набрать очки в предстоящем поединке. Главный тренер команды Нуну Санту может выбирать разные варианты, поскольку с составом проблем нет. Так что вполне можно проверить комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.



Игра «Кристал Пэлас» сейчас находится не на том уровне, чтобы обыграть набравший ход «Вулверхэмптон». Больше гола они не забьют, но и пропустить много не должны".