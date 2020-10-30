«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Казани

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».



Ставка: ничья за 4.60.



«Сибирь» более-менее приходит в себя, но всё равно такой нужной им игры в команде пока нет. А казанцы в порядке. Вот «Нефтехимик» со счётом 3:2 обыграли. Считаю, что «барсы» постараются дома оформить очередную победу, но лишь по результатам дополнительного времени либо в серии буллитов.



Скорее всего, новосибирцы окажут сопротивление казанскому клубу, в стане которого тоже в последнее время не всё ладно. Не всегда понятно, что же там творится. Считаю, в матче будет сеча. Сейчас там вообще все звенья разбиты. Вероятнее всего, Дмитрий Квартальнов в своей команде ищет какие-то новые связки и хочет их попробовать и наработать.



Думаю, основное время этого поединка закончится со счётом 2:2 либо 3:3. Попробуйте взять точный счёт. Казанцы в последнее время много шайб не забрасывают. Две-три закатят и гасят игру», — сказал Кожевников.

«Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз: такой Сятери может поменять лидера Востока в КХЛ Новосибирцы добыли три победы подряд, пропустив всего две шайбы.