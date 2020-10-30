«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Казани

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».
Ставка: ничья за 4.60.
«Сибирь» более-менее приходит в себя, но всё равно такой нужной им игры в команде пока нет. А казанцы в порядке. Вот «Нефтехимик» со счётом 3:2 обыграли. Считаю, что «барсы» постараются дома оформить очередную победу, но лишь по результатам дополнительного времени либо в серии буллитов.
Скорее всего, новосибирцы окажут сопротивление казанскому клубу, в стане которого тоже в последнее время не всё ладно. Не всегда понятно, что же там творится. Считаю, в матче будет сеча. Сейчас там вообще все звенья разбиты. Вероятнее всего, Дмитрий Квартальнов в своей команде ищет какие-то новые связки и хочет их попробовать и наработать.
Думаю, основное время этого поединка закончится со счётом 2:2 либо 3:3. Попробуйте взять точный счёт. Казанцы в последнее время много шайб не забрасывают. Две-три закатят и гасят игру», — сказал Кожевников.
- 30 октября 2020
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:15
-
08:00
-
07:51
- 29 октября 2020
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:30