«Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз: такой Сятери может поменять лидера Востока в КХЛ

30 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.60, успех «Сибири» идёт за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 30 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 30 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Сибирь» Новосибирск (30.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Знарок и Гудачек — красавцы, но в дерби им ничего не светит Словак вернётся на последний рубеж, его ожидает серьёзная проверка.

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В четверг, 29 октября, за всех отдувались «Спартак» и ЦСКА, зато в пятницу выбор колоссальный. Сразу девять матчей! В 19:00 мск в Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» начнёт выяснять отношения с «Сибирью».

В последнее время соперники испытывали трудности, но, похоже, самые неприятные дни остались позади. Казанцы пришли в себя после жутких 1:7 в Хабаровске, одержав две победы подряд. Пострадали «Барыс» (3:1) и «Нефтехимик» (3:2). В обоих случаях соперник вёл в счёте, однако команда находила силы переломить ситуацию.

Из позитивного — состав постепенно приближается к оптимальному. Викстранд, Доус и Лукоянов вернулись в строй, Зарипов должен появиться на льду через несколько дней. Оба матча надёжно отыграл Амир Мифтахов, а главное — забросили три шайбы в большинстве, которое прежде оставляло желать лучшего.

«Милан» — «Спарта». Прогноз: отсутствие Доннаруммы не смутит великого Златана Ибрагимовича За девять последних игр россонери забили 22 гола. Семь из них на счету неувядающего шведа.

В то же время игра всё ещё далека от оптимальной, что признаёт даже Дмитрий Квартальнов. Впрочем, конкурентов тоже накрыли проблемы, потому двух побед хватило для возвращения в лидеры Восточной конференции. 32 очка в 22 матчах, у «Автомобилиста» на один балл меньше.

А вот «Сибирь» наконец-то прекратила пропускать по три-пять шайб за вечер и напомнила себя образца предыдущего сезона. Три победы подряд, хотя до этого даже дважды кряду выигрывали только однажды, ещё в середине сентября (да и то над «Куньлунем» с рижским «Динамо»).

Теперь соперники были в полном порядке — мощный «Трактор» (3:1), «Барыс» (3:1) и магнитогорский «Металлург» (3:0). Как видно, оборона заметно добавила. Много выручает Харри Сятери, защитники здорово помогают финну. Тут же появилась уверенность и стабильность.

«Антверпен» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью, Бэйл и Сон дадут ещё один мастер-класс в ЛЕ За 11 матчей во всех турнирах «шпоры» забили 33 мяча.

Делать далеко идущие выводы пока рановато, однако победный отрезок позволил «снеговикам» закрепиться в зоне плей-офф. Сейчас они располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 22 матчах. Все отстающие за исключением «Амура» имеют как минимум две игры в запасе.

Состав у хозяев, конечно, крепче. Кроме того, они имели лишний день на восстановление. И всё же перекос в линии букмекеров кажется чрезмерным. «Ак Барс» будет фаворитом, но считать новосибирцев явным аутсайдером нельзя. Благо что в Казани они традиционно играют успешно.

В восьми последних случаях, например, четыре раза набирали очки и ещё четыре раза уступали с разницей в одну шайбу. Думается, нас ждёт вязкая игра с небольшим количеством голов, в которой подопечные Николая Заварухина вполне способны зацепиться. П2 с форой (+1.5) за 1.81 смотрится хорошо, можно даже рассмотреть П2 с форой (+1) за 2.06.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 30 октября 2020 года

Результаты у «Ак Барса» потихоньку пошли вверх, состав приблизился к оптимальному, однако качество игры оставляет желать лучшего. «Сибирь» тем временем выдала три победы над мощными оппонентами, пропустив за 180 минут всего дважды. В восьми предыдущих поединках в Казани «снеговики» ни разу не проигрывали с разницей более чем в одну шайбу. Напрашивается П2 с форой.

Ставка: победа «Сибири» с форой (+1.5) за 1.81.