«Барыс» — «Кульлунь»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Кульлунь».
Ставка: победа «Барыса» минимум в 2 шайбы за 2.41.
«Тоже очень интересный поединок, в котором поставлю на успех «Барыса». Они дома берут практически все очки. Бывают исключения, но это случается крайне редко у них. Небольшое расслабление было во встрече с финскими «джокерами», когда «Барыс» вёл 4:0 и в итоге проиграл. Буквально за десять минут растерял всё своё преимущество.
Кстати, сочинцам они тоже уступили — 0:3, это можно даже назвать разгромом. Но то был выезд, тяжёлая поездка, а сейчас команда вернулась в родные стены. Так что дома постараются и выложатся по полной.
«Куньлунь» в последнее время стал чаще и больше удаляться. А у «Барыса» великолепно получается игра в большинстве. Это обстоятельство может им серьёзно помочь в достижении поставленных целей и победить. Думаю, шайбочки так в две казахи одолеют своего оппонента», — сказал Кожевников.
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