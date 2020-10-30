Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Северсталь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Череповце

«Северсталь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Череповце
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Витязь».

Ставка: победа «Северстали» минимум в 2 шайбы за 3.34.

«Вообще-то «Витязь» должен был отдыхать на сутки меньше «Северстали», но из-за того, что в Финляндии снова черт знает что творится, отдыхал на сутки больше. И вся сложная конструкция, в которой отдохнувшая «Северсталь», да на родном льду, да на глазах своих болельщиков должна была загибать в бараний рог умученный горячими финскими парнями «Витязь», куда-то подевалась. И «Витязь» приезжает в Череповец такой бодренький, живенький, но поможет ли это ему?

Обратим внимание на такой интересный факт: в принципе «Витязь» идёт по сезону ровно, набирая в среднем очко за матч. Но раньше этого очка хватало на то, чтобы крепенько сидеть в зоне плей-офф Западной конференции. А теперь не хватает на то, чтобы туда вернуться, вытолкав оттуда безбашенный «Спартак». А набирать больше «витязи» не могут, ибо в лиге слишком много команд, с которыми подольчане фиг что набирают. Вот надо бы чего-нибудь набрать в Череповце, но сделать это будет весьма и весьма тяжело.

Гостям благоволит статистика личных встреч. «Витязь» достаточно успешно играет с «Северсталью». В прошлом сезоне подмосковные парни взяли три матча из четырёх, в этом – выиграли первый «междусобойчик». Вроде бы всё неплохо, но мы видим, что «Северсталь» слишком хорошо идёт по сезону. Четыре победы в пяти последних матчах – результат, вызывающий уважение. Северяне щелкают равных соперников как орешки – и «Витязь» как раз подпадает под эту категорию.

Итак, решено, череповчане победят, причём сделают это в основное время и с разницей в две-три шайбы. Правда, много голов не будет, хорошо, если на двоих соперники обойдутся пятью. Но могут и в три уложиться, если вдруг осенит вратарей», — сказал Лебедев.

«Северсталь» — «Витязь». Прогноз: Сёмин и Ежов не помешают Разину вернуться в топ-4 Запада
Череповчане очень хороши, а клубу из Подольска не хватает стабильности.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020