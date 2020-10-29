«Северсталь» — «Витязь». Прогноз: Сёмин и Ежов не помешают Разину вернуться в топ-4 Запада

Череповчане очень хороши, а клубу из Подольска не хватает стабильности.

30 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Витязь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Северстали» в основное время можно с коэффициентом 2.43, успех «Витязя» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Витязь» 30 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — «Витязь» 30 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» Череповец — «Витязь» (30.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Знарок и Гудачек — красавцы, но в дерби им ничего не светит Словак вернётся на последний рубеж, его ожидает серьёзная проверка.

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В четверг, 29 октября, за всех отдувались «Спартак» и ЦСКА, зато в пятницу выбор колоссальный. Сразу девять матчей! В 19:00 мск в Череповце местная «Северсталь» в Ледовом дворце начнётся выяснять отношения с «Витязем».

Подопечные Андрея Разина продолжают приятно удивлять. Достаточно сказать, что по потерянным очкам они идут вровень со СКА, который возглавляет дивизион Боброва. В пяти последних матчах добыто четыре победы. Единственное поражение — на своём льду от «Металлурга» (4:5), да и то не по делу.

Там «сталевары» смотрелись гораздо активнее, заметно перебросали соперника, но бросили играть при счёте 4:2. В итоге пропустили три шайбы и спастись уже не смогли. В остальном они стабильно берут очки с середняками и аутсайдерами, да и фаворитов время от времени покусывают.

ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут 13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.

В строй вернулся основной вратарь Владислав Подъяпольский, также в середине октября дождались Йоонаса Няттинена. Опытный финн начал без разгона, набрав очки в четырёх из пяти сыгранных матчей. В общем, «Северсталь» настроена очень серьёзно и с ней нельзя не считаться.

«Витязь», напротив, расстраивает. Вроде бы состав близок к оптимальному, на отдельных отрезках удаётся показывать классный хоккей. А вот стабильности нет и близко. Две победы подряд в прошлый раз удалось добыть в самом начале октября, дальше за хорошей игрой неизменно шла плохая.

Ну например. Полный провал в Санкт-Петербурге со СКА (1:5) — и яркая победа в родных стенах над «Салаватом Юлаевым» (4:3). Дальше — безвольный разгром на своём льду от «Сочи» (2:5). И тут же — 5:1 в гостях у московского «Динамо» с великолепной работой меньшинства и надёжными действиями Антона Тодыкова.

«Реал Сосьедад» — «Наполи». Прогноз: Мертенс, Начо Монреаль и Лосано закатят шоу в Испании Неаполитанцы проиграли в первом туре, придётся набирать очки в логове басков.

Словом, делать ставки на «Витязь» по умолчанию опасно. А вот история противостояния выглядит очень интересно. Дело в том, что в девяти из десяти предыдущих случаев побеждали хозяева льда. Если увеличить выборку, получится вот что: в 14 из 15 последних поединков домашняя команда набирала очки.

Потому отталкиваться будем от «Северстали». Свой лёд, эмоциональный подъём, набор формы лидеров. У хозяев всё хорошо. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.86 и комбинированным вариантом 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 2.10. По две-три шайбы соперники в подавляющем большинстве случаев забивают.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — «Витязь» 30 октября 2020 года

«Витязь» находится за пределами зоны плей-офф из-за нестабильности, за хорошей игрой непременно следует провал. «Северсталь» тем временем подобралась к СКА и исправно забивает по две-три шайбы. Любопытно, что в 14 из 15 предыдущих очных встреч хозяин льда как минимум не проигрывал в основное время. Доверимся цифрам и возьмём П1 с нулевой форой за 1.86.

Ставка: победа «Северстали» с нулевой форой за 1.86.