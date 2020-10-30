«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Сибирь».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.07.



«А «Сибирь»-то, «Сибирь» как разогналась – одержала уже три победы подряд. Влезла в зону плей-офф Восточной конференции уже практически с ногами и этими самыми ногами будет выталкивать оттуда нижегородцев, когда «Барыс» придёт требовать своё. Эх, сейчас бы набрать скорости, но надо ехать в Казань, а там, похоже, развернуться сибирякам не дадут.



Что примечательно, «Сибирь» играет с «Ак Барсом» в Казани ничуть не хуже, чем дома, а в последнее время даже лучше. По крайней мере, в пяти последних казанских «междусобойчиках» победили именно сибиряки. То есть они выйдут на лед «Татнефть-Арены» отнюдь не мальчиками для битья, но…



Но «большие татары» не зря ещё, пожалуй, с моисеевских времен считаются любителями и тонкими ценителями сшибания соперников именно на взлёте. Во времена билялетдиновские это реноме заметно укрепилось, а Квартальнов ещё много напортачить не успел. И тут приезжает «Сибирь» после трёх побед подряд, вся такая духоподъёмная и уверенная в себе. Ну как тут удержаться и не настукать по голове, попутно завоевав очередные два очка?



Сдаётся мне, будет достаточно суровый матч на взаимное умучивание. «Сибирь» обороняться научилась, что показали матчи с «Барысом» и «Магниткой». «Ак Барс» это умел и любил делать всегда. То есть тут сойдутся два достаточно оборонительных варианта, искр будет много, плавящегося льда ещё больше, а результат на выходе явно будет невелик.



Но – достаточен для того, чтобы хозяева набрали два очка, причём сделали это в основное время. И даже преимущество у «Ак Барса» будет достаточно серьёзным, в пару шайб», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз: такой Сятери может поменять лидера Востока в КХЛ Новосибирцы добыли три победы подряд, пропустив всего две шайбы.