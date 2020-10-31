«Спартак» — «Ростов»: прогноз Владислава Батурина на матч 13-го тура РПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.76.

«Команда Тедеско лидирует вполне справедливо, она демонстрирует приличный уровень игры, позволяющий исправно брать очки и выйти на первую строчку турнирной таблицы. «Спартак» явно на ходу и находится на мощной игровой и эмоциональной волне, оседлав которую он желает мчаться к новым успехам с мыслями о чемпионстве, а всё это — лучшее топливо, на котором можно успешно двигаться к намеченной цели.

Команда Карпина подвержена игровым перепадам, она может быть яркой, но порой у неё быстро садятся батарейки, и она затухает. «Ростов» остаётся быть опасным и непредсказуемым соперником, с которым необходимо считаться всем, но в предстоящей игре я поставлю на хозяев. Если москвичи всерьёз замахнулись на чемпионство, раз они поймали свою игру, которую ещё могут усилить, то они должны брать три очка дома против соперника пусть ершистого, умелого и как обычно мотивированного Валерием Карпиным, но уступающего в классе и турнирных амбициях.

Верю, что южане дадут бой лидеру и попортят ему нервы, но «Спартак» вошёл во вкус, и он хочет закрепиться в качестве лидера, а раз так, надо выигрывать".