Усик — Чисора: время начала боя, прямой эфир, ставки и прогнозы букмекеров

В ночь с 31 октября на 1 ноября по московскому времени в Великобритании пройдёт бой в супертяжёлом весе между обязательным претендентом в супертяжёлом дивизионе по версии WBO украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
Бой должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса был отменён. Ранний кард стартует в 21:00 по московскому времени. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 1:00 в воскресенье.
Видеотрансляцию боя онлайн можно будет смотреть на площадках Dazn, SkySports или Megogo.
По оценке букмекеров, Усик — явный фаворит боя. Поставить на победу украинского боксёра можно с коэффициентом 1.12. Это примерно 80% вероятности. Шансы Дерека Чисоры аналитики оценили коэффициентом 5.50 (16%). На ничейный исход боя букмекеры предлагают коэффициент 25.00 (4%).
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