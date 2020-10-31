«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «РБ Лейпциг».



Ставка: тотал больше 9.5 угловых за 1.86.

«В ближайшем туре Бундеслиги играет «Боруссия» Менхенгладбах и «РБ Лейпциг». Эти две команды довольно странным образом выступили в минувшем туре Лиги чемпионов. «Лейпциг» получил 5:0 от «Манчестер Юнайтед». Давно так никто не издевался над этой командой.



Если это можно считать каким-то разовым провалом, то «Боруссия» напоролась на свою системную ошибку. Ведя 2:0 против «Реала», не удалось реализовать несколько очень хороших моментов, в конце пропустили и задергались и позволили «Реалу» счет сравнять.



«Боруссии» никак не удается сделать шаг, который бы ее отличал от средне-хорошей немецкой команды, которая выходит в Лигу чемпионов, до по-настоящему сильной команды, которая не только зарабатывает свое преимущество, но и сохраняет его. Любопытно, как «Боруссия» сыграет после такого разочарования в еврокубках. 2:2 после того, как ты ведешь 2:0 — это несомненно разочарование.



Мне кажется, что в этом матче стоит ждать забитых мячей, но слишком смешные коэффициенты на тотал. Я бы предложил обратиться к угловым. Мне кажется, что обе команды будут больше вскрывать оборону через фланги, чем через центр. Это и логично, и стилистически подходит. Тотал больше 9.5 угловых в этом матче имеет коэффициент 1.86».