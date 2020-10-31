«Спартак» — «Ростов»: эксперты оценили шансы красно-белых обыграть команду Карпина в РПЛ

31 октября «Спартак» принимает «Ростов» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех дончан оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.07, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.