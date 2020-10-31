«Атлетик» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Севилья».
Ставка6 тотал меньше 2.5 мяча за 1.50.
«У «Севильи» дела в чемпионате в последнее время идут не лучшим образом. Два матча подряд она проиграла — 0:1 «Гранаде» и 0:1 «Эйбару». До этого еще и в Лиге чемпионов не получилось забить с «Челси». Сейчас еле-еле наскребли гол в матче с «Ренном», победили 1:0. Этот матч может стать отправной точкой для нынешней «Севильи».
Бильбао в чемпионате в последнем туре сыграл неудачно — проиграл «Осасуне» 0:1. Если посмотреть в целом на его матчи, то по традиции команда не очень результативная. Только один результативный матч был из шести. Это был выезд в гости к «Эйбару». Там Бильбао вырвал победу в самой концовке. Пока ничейных результатов не было, и здесь можно было бы попробовать поймать ничью лобовую. Но все-таки здесь не стоит ждать много голов. В последних девяти встречах только в двух были верха. Как правило, команды не балуют большим количеством забитых мячей. В прошлом сезоне я комментировал матч в Бильбао. Тогда «Севилья» одержала волевую победу 2:1. Но тогда «Севилья» была на очень хорошем ходу. Сейчас так не скажешь.
Мой прогноз — «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.50».
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