«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.79.

«Пожалуй, главная и центральная встреча тура пройдет в Москве на «Открытие-Арене». При минимуме болельщиков «Спартак» сыграет с «Ростовом». Ростовчанам повезло — отменили красную карточку Роману Еременко. Он в этом матче сыграет. Но «Ростов» в последнее время выглядит не очень здорово. Надо признать, что поражение от «Сочи» 2:4 было по делу, неудача в игре с «Химками» положительных эмоций также не добавляет. Да, была победа 3:0 над «Ахматом», но там счет совсем не отражает сути игры. «Ахмат» играл ничуть не хуже, а может быть, даже лучше. Но в итоге он устроился на 0:3.



«Спартак» сейчас на ходу, чуть-чуть оторвался от «Зенита». Этим надо пользоваться, учитывая, что «Зенит» пока старается как-то поправить свои дела в Лиге чемпионов. Пока у него это не получается. А у «Спартака» все хорошо по составу. Кокорин уже больше играет, Соболев должен вернуться. В великолепной форме находятся Понсе и Ларссон. Мозес хорошо дебютировал, забил в первом матче в основе.



В прошлом сезоне, как мы помним, «Спартак» уступил дома «Ростову» 1:4. Это в матче чемпионата. А в кубковой игре «Спартак» победил 2:1. В целом «Ростов», как кажется, достаточно удобная команда для нынешнего «Спартака». Находясь в хорошей форме, в тонусе, «Спартак» дома должен обыгрывать «Ростов».



Мой прогноз — чистая победа «Спартака».