«Алавес» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.
«У «Барселоны» серия неудач в чемпионате — три матча без побед. Но в Лиге чемпионов вроде бы дела идут получше — победили «Ференцарош»5:1, выиграли у «Ювентуса» в гостях 2:0. Но «Ювентус» сейчас откровенно плох. И «Барса» этим воспользовалась. Месси снова забил и сделал голевую передачу. И сейчас после трех матчей подряд без побед в Испании «Барсе» нужно кровь из носа выигрывать.
В прошлом сезоне «Барселона» была не очень хороша на финише чемпионата. Но в последнем туре она сумела обыграть «Алавес» в гостях 5:0. Но там «Алавес» уже свою задачу по сохранению места в Примере решил. Сейчас ситуация немножечко иная. «Алавес» наконец-то одержал долгожданную победу. Пока у «Алавеса» всего 2 победы — над Бильбао и «Вальядолидом». Ситуация чуть-чуть выправилась у «Алавеса». Нынешней «Барселоне» бой дадут баски, но, скорее всего, уступят.
Мой вариант — «победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 мяча» за 1.80».
- 31 октября 2020
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