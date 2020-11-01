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«Рома» — «Фиорентина»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

«Рома» — «Фиорентина»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Фиорентина».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.30.

«Команды демонстрируют нестабильную игру в чемпионате, поэтому о результате здесь говорить не приходится, хотя, думаю, «Фиорентина» не проиграет.

«Фиоретина» готовилась к матчу неделю. У «Ромы» был пусть и домашний, пусть и не основным составом дополнительный матч в Лиге Европы. Думаю, шансы «Фиорентины» высоки.

Но будем отталкиваться от голов. Если посмотреть результаты «Фиорентины» на выезде (это очень домашняя команда, как и «Рома»), у флорентийцев почти все матчи верховые. А «Рома» дома тоже играет результативно. Между собой они тоже играют верха.

Поэтому 3.5 гола и больше при коэффициенте больше двойки – хороший вариант».

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