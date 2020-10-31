«Алавес» — «Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале
31 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты дали прогноз и считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 6.65.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона» 31 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70.
Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.81. На пенальти дают 2.75, на удаление — 3.91.
«Алавес» — «Барселона». Прогноз: Месси и Фати продолжат праздновать отставку Бартомеу
В Лиге чемпионов у каталонцев порядок, пора исправлять ситуацию в Ла Лиге.
- 31 октября 2020
-
22:45
-
22:00
-
21:45
-
21:03
-
20:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
Партнерский контент