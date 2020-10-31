«Алавес» — «Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале

31 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты дали прогноз и считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 6.65.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона» 31 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70.



Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.81. На пенальти дают 2.75, на удаление — 3.91.

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