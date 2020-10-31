«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Павла Городницкого на матч 13-го тура чемпионата России

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: ИТБ 1 гола «Локомотива» за 1.79.

«Сочи» не проигрывает дома 11 матчей подряд, но все тренды рано или поздно ломаются, важно поймать этот момент.



У «Сочи» сейчас спад – скатились со второго места на седьмое. Во-вторых, в последних пяти матчах РПЛ «Сочи» победил всего однажды, причем во всех матчах пропускал.



И еще один важный момент: в четырех матчах из пяти «Сочи» пускал больше одного гола. Короче, кризис очевиден, надо этим пользоваться. У «Локо» все наоборот: голы в семи играх подряд и накатившаяся злость после нереализованных моментов в матче ЛЧ с «Баварией». Да и вообще, в 11 последних выездных матчах «Локомотив» не забил только один раз.



Думаю, надо брать ставку со страховочкой – индивидуальный тотал гостей больше одного. Кэф приличный, гол «Локо» практически гарантирован. Забьют один – кэшбек, забьют больше – получим выигрыш".