«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура РПЛ 31.10.2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар» в 13-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.

Ставка: гол «Ахмата» в первом тайме за 2.11.

«Любопытный матч в Грозном, и здесь я не буду ходить вокруг да около. Понятно всем, что есть проблемы с составом у «Краснодара», есть проблемы с физической готовностью (много сил оставляет команда в Лиге чемпионов). И поражение от «Челси» (0:4) также выглядит болезненным. Играли в среду, было мало времени на восстановление.



А «Ахмат» с Талалаевым — одна из самых агрессивных команд чемпионата. Всё время лезут, давят, играя на грани фола, а иногда и за гранью. В матчах с участием «Ахмата» чаще всего удаляют игроков, пенальти грозненцы получают регулярно в последних матчах. Команда делает ставку на агрессивное начало. А учитывая те обстоятельства, в которых «Краснодар» готовится к этой встрече, Талалаев наверняка постарается сделать ставку на дебют, как это было с «Уфой». Тогда «Ахмат» побежал, Бериша рвал и метал на своем фланге. Все время оказывалось давление.



Думаю, и сейчас «Ахмат» постарается забить первым и сделать это как можно быстрее. Мой прогноз — «Ахмат» забьёт в первом тайме» за 2.11. Я предполагаю, что Талалаев максимально серьёзно настроит команду на первые минуты».