«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 7-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.80.

«Подопечные Юргена Клоппа уже три матча не пропускают с игры («Шеффилд» реализовал пенальти). Возвращение Алиссона добавило надёжности обороне, визуально нервов стало поменьше. Хотя отсутствие ван Дейка, естественно, компенсировать внутренними резервами просто нереально.



Радует Диогу Жота, португалец находится в отличной форме и много забивает. Проблем с физической подготовкой быть не должно, так как победа над «Мидтьюлланном» далась малой кровью. Тренерский штаб выставил полуторный состав. Вейналдум, Фирмино, Мане и Салах вышли на замену, зато игровую практику получили Шакири, Минамино и Ориги.



Нагрузка на оборону оказалась минимальной, так что защитники тоже вряд ли сильно устали. Потому ждём от «Ливерпуля» хорошей игры, поскольку соперник опасен. «Вест Хэму» сильно не везло на старте сезона, но дистанция расставила всё по местам: разгромили «Вулверхэмптон» и «Лестер» с общим счётом 7:0, после чего отняли очки у «Тоттенхэма» (3:3) и «Манчестер Сити» (1:1).



Коллекция скальпов внушительная. Правда, мерсисайдцы — совсем другой случай. Они традиционно уверенно действуют против «молотобойцев». В семи предыдущих очных встречах набрали 19 очков из 21 возможного и лишь однажды забили меньше двух голов. А оборона у лондонцев по-прежнему не блещет.



В то же время напрягают проблемы хозяев с центром обороны. Фабиньо избежал тяжёлой травмы, но всё же пропустит пару недель и до международного перерыва точно не сыграет. А Жоэль Матип пока только набирает форму, то есть вариантов у Юргена Клоппа нет.



Придётся довериться паре Джо Гомес — Рис Уильямс. Первый в принципе много ошибается, а второму всего 19 лет и опыта у него совсем немного. Всё это нагнетает тревогу, ведь с атакой у подопечных Дэвида Мойеса сейчас порядок.

Пожалуй, на свой гол гости могут рассчитывать, забивают они в последнее время достаточно. Вырисовывается 1Х + обе забьют за крепкий коэффициент 1.80. Вариант посмелее — П1 + обе забьют за 2.45, всё же на «Энфилде» красные редко теряют очки".