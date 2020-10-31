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Усик — Чисора: угадай победителя боя — получи 500 рублей!

Усик — Чисора: угадай победителя боя — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

В ночь с 31 октября на 1 ноября по московскому времени в Великобритании пройдёт бой в супертяжёлом весе между обязательным претендентом в супертяжёлом дивизионе по версии WBO украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Начало боя — не раньше 01:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

Забери свой бонус в два простых шага.

1. Дай прогноз на исход боя Усик — Чисора на странице акции.

2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.

Уверен, что знаешь исход боя? Оставь прогноз и получи 500 рублей в случае успеха.

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