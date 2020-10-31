Усик — Чисора: угадай победителя боя — получи 500 рублей!

В ночь с 31 октября на 1 ноября по московскому времени в Великобритании пройдёт бой в супертяжёлом весе между обязательным претендентом в супертяжёлом дивизионе по версии WBO украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Начало боя — не раньше 01:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!



Забери свой бонус в два простых шага.



1. Дай прогноз на исход боя Усик — Чисора на странице акции.



2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.



Уверен, что знаешь исход боя? Оставь прогноз и получи 500 рублей в случае успеха.