«Локомотив» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-2.5) за 2.44.

«Зубры» проиграли матч в Нижнем Новгороде, в котором вели в счете 3:1 и проиграли в итоге мощно – 6:3. Железнодорожники наоборот, сумели отыграться в матче против московского «Динамо» с 0:2 и в итоге победили. С учетом того, что отчетный матч вдобавок пройдет в Ярославле, в нем, в принципе, все понятно, и нелогичности возникнуть не должно.



Не будем забывать, что у «Локомотива» десять побед в одиннадцати последних матчах. Тогда как у их минских оппонентов одна победа в семи последних матчах, да и то домашняя над лежащим лицом вниз рижским «Динамо». Наконец, статистика личных встреч мало того, что указывает на двукратное преимущество Ярославля над Минском, но еще и напоминает, что семь последних «междусобойчиков» железнодорожники выиграли, из них добрую половину – в одну «калитку».



У вас еще остались вопросы или недопонимание? При таких раскладах «зубрам» в Ярославле особо делать нечего, разве что в Волге искупаться, так время года явно не то. «Локомотив» не просто обязан побеждать вне всяких сомнений, причем без всяких там овертаймов. С учетом того, что динамовцев в последних матчах не хватает как раз на третий период, а ярославцы наоборот, в третьих периодах результат и делают, «Локомотив» должен победить в основное время и с весьма приличным преимуществом минимум в три шайбы".