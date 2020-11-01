«Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Саутгемптона» с нулевой форой за 2.09, «Саутгемптон» не проиграет + обе забьют за 2.32.
«Саутгемптоном» сложно не восхищаться. «Святые» демонстрируют не только качественный, но и стабильно высокий уровень игры. В прошлом туре они вчистую переиграли «Эвертон», который на тот момент не знал поражений и пребывал в связи с этим в отличном расположении духа. Но с мощью, прессингом и скоростью команды Хазенхюттля «ириски» совладать не смогли.
«Вилла», что интересно, по сути, по тем же самым причинам была переиграна «Лидсом». Причем крупно. Причем после двух побед кряду с общим счетом 8-2.
Мне кажется, прямо сейчас «Саутгемптон» более зрелая, качественная команда, которая в каждом из компонентов игры превосходит бирмингемцев. Да, у них нет такого же индивидуально сильного игрока в центре поля, как Грилиш, но как команда они находятся на ступеньку выше".
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