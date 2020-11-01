«Торпедо» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Амур».

Ставка: ничья за 4.20.

«Обе команды вполне ожидаемо выиграли свои предыдущие матчи. Тем более, что соперники были вполне «едомыми», а турнирное положение заставляет обоих рвать свои филейные части на британский штандарт.



Давным-давно, в незапамятные времена, когда трава была зеленее, небо голубее, вода мокрее, нижегородской губернией управлял Валерий свет Павлиныч, а в «Торпедо» рулил Петерис-без-отчества, «Амур» был вечным отдохновением для нижегородцев. Они могли как угодно мерзко и отвратно проехаться по маршруту Владивосток – Хабаровск – Новокузнецк – Новосибирск, но «Амур» в «Платинум-Арене» прибивали вкусно, с чувством, толком и расстановкой. Опять-таки в Нижний Новгород «Амур» приезжал, как правило, уже на пятый-шестой выездной матч через день, то есть, в невменяемом состоянии. Да еще после ЦСКА, то есть, выжатый досуха, и его даже не надо было толкать, он падал сам. Золотые были времена! Теперь, конечно, все не так, «Амур» на Востоке подпирает «Торпедо» в попку, да еще играет, так что, придется нижегородцам попрыгать-поскакать.



Смогут? Мне кажется, вполне, но заруба получится знатной. Аккурат такой, в которой выявить победителя в основное время не получится. Поэтому будем ждать результативной ничьи (не удивлюсь, если будет что-нибудь вроде 5:5), а уже потом хозяева как-нибудь хитро извернутся и заберут второе очко. И сохранят за собой восьмое место, а не будут взирать на зону плей-офф раболепно, снизу вверх».