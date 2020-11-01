«Валенсия» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Хетафе», который состоится 1 ноября в Валенсии на стадионе «Месталья».
Ставка: тотал больше 2.0 гола за 2.12.
«Валенсийцы потерпели три поражения подряд, а теперь ещё и потеряли из-за травмы центрального защитника Диакаби. Зато вернулся в строй ведущий форвард «Валенсии» Макси Гомес. Оба этих факта увеличивают вероятность голов. Кроме того, Гонсалу Гуэдеш сейчас находится в хорошей форме, много обостряет.
Да и «Хетафе» пора забивать после невезения в прошлом туре в Гранаде. Думаю, вероятность голов в этом матче недооценивается в букмекерской линии. Ставлю на «тотал больше 2.0 гола» за 2.12. Пару-тройку мячей наверняка увидим».
- 1 ноября 2020
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