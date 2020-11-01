«Ротор» — ЦСКА: эксперты оценили шансы команды Гончаренко выйти на первое место в РПЛ

Сегодня, 1 ноября, «Ротор» примет ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». В случае победы красно-синие станут единоличным лидером РПЛ.
Букмекеры уже дали прогноз, в котором фаворитом считают гостей: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех волгоградцев оценён коэффициентом 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.
Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.
На «обе забьют» дают 2.18, на пенальти — 2.45, на удаление — 3.20.
- 1 ноября 2020
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