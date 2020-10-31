«Ротор» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Влашич и Чалов быстро утихомирят Кверквелию с Понсе

1 ноября «Ротор» примет ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех волгоградцев оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ротор» — ЦСКА 1 ноября 2020

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ротор» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 13-го тура РПЛ «Ротор» Волгоград — ЦСКА Москва (1.11.2020)

Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Представители России в этот раз выступили менее удачно, но уже на следующей неделе им представится возможность исправить положение. Однако сначала – игры в Российской Премьер-Лиге.

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Программа 13-го тура откроется 31 октября четырьмя поединками, а завершится 1 ноября ещё четырьмя. Среди прочих в воскресенье сразятся волгоградский «Ротор» и московский ЦСКА. Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Волгоград Арена».



Волгоградцы в матче прошлого тура добыли первую победу в текущем сезоне чемпионата России, спустя 11 матчей. В Москве был повержен местный «Локомотив» со счётом 2:1. Преимущество было за москвичами, но гости чётко реализовали свои моменты. А ещё им сильно повезло – Антон Миранчук угодил в штангу с пенальти на 83-й минуте.



Впрочем, отдать должное «Ротору» стоит. Обновлённый после волны коронавируса состав начинает приносить результат. Здорово в линию атаки вписался бразилец Фламарион Жовину Филью, за четыре сыгранных тура у него два мяча и одна голевая передача. Также уже успел забить арендованный у «Ахмата» нападающий Андрес Понсе. Продолжает страховать в обороне защитник Седрик Гогуа, знакомый болельщикам красно-синих.

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Словом, сине-голубые начинают обретать уверенность. В турнирной таблице, правда, по-прежнему занимают место в зоне вылета. Зато теперь появилась надежда – отставание от зоны стыковых матчей составляет три пункта. Правда, рассчитывать на очки в предстоящем поединке с «армейцами» будет трудно.



Столичный ЦСКА продолжает держать марку. В РПЛ уже добыты три победы кряду. Они позволили московской команде выскочить на чистое второе место в турнирной таблице, обойдя захандривший после старта Лиги чемпионов «Зенит». Отставание от лидирующего «Спартака» скромное, всего два балла.



При этом в еврокубках пока тоже без поражений. За два тура в Лиге Европы красно-синие набрали два очка. Сперва сыграли вничью в гостях с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), а затем разделили очки дома с «Динамо» Загреб (0:0). В последнем случае, кстати, москвичи имели колоссальное преимущество по моментам, но подвела реализация.

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Зато в чемпионате России проблем с голами нет. В предыдущих семи играх у подопечных Виктора Гончаренко их набралось аж 17 штук. Любопытно, конечно, что 13 из них случились во вторых таймах. Однако в этот раз мы ждём от ЦСКА более резвого старта.



Дело в том, что уже в следующий четверг, а именно 5 ноября, клубу предстоит сыграть матч третьего тура Лиги Европы против «Фейеноорда» в Нидерландах. Соперник крепкий, а потому вполне логично, что «армейцы» постараются обеспечить себе комфортное преимущество в первом тайме с «Ротором», а затем перейти в эконом-режим.

Благо что разница в классе позволяет. Ждём от подопечных Виктора Гончаренко агрессивного дебюта в надежде на ранний гол, после которого можно будет поберечь силы и действовать по счёту. Ведь положение в Лиге Европы довольно шаткое, надо побеждать.

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При таких раскладах вполне можно подумать над победой ЦСКА по угловым в первом тайме с форой (-1.5) за коэффициент 1.83. Красно-синие не гнушаются разыгрывать корнеры, в среднем за игру они подают их более шести с половиной штук. А тут ещё и соперник, который вряд ли станет претендовать на территорию. Ждём осады в первом тайме.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура РПЛ «Ротор» — ЦСКА 1 ноября 2020 года

«Ротор» добыл первую победу в текущем розыгрыше чемпионата России, однако повторить это достижение будет очень тяжело. ЦСКА набрал солидный ход. Впереди у «армейцев» выездная игра против «Фейеноорда» в Лиге Европы, скорее всего, в матче с волгоградцами они постараются обеспечить себе комфортное преимущество до перерыва, чтобы потом сэкономить силы. Ждём осады от красно-синих в первой половине встречи.



Ставка: победа ЦСКА по угловым в первом тайме с форой (-1.5) за 1.83.