«Лидс» — «Лестер»: прогноз Романа Гутцайта на игру 7-го тура АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.90.



«Лидс» продолжает высоко прессинговать и стремиться к тому, чтобы владеть мячом. За счёт этого он создаёт моменты у ворот соперника. «Лестер» под руководством Брендана Роджерса немного изменился. Эта команда, конечно, может владеть мячом. «Лестер» неоднократно это демонстрировал.



Обратите внимание, «Лестер» в последнее время играет в три центральных защитника и больше фокусируется на контратакующих действиях. В таком типе была добыта победа над «Арсеналом» в матче прошлого тура АПЛ. Слева и справа были ещё две победы в матчах Лиги Европы: над «Зарёй» и АЕКом. У «Лестера» сейчас хороший отрезок. Три победы подряд команда одержала. С прекрасным настроением они едут в гости в «Лидсу».



Мне кажется, что обе команды смогут сыграть на своих сильных сторонах в предстоящем матче. «Лестер», я думаю, будет контратаковать Варди восстановился, он забил «Арсеналу» и АЕКу. Варди в хорошей форме, он опасен. Гол Варди, да и в принципе гол «Лестера» — это вполне себе событие для этого матча. С другой стороны — «Лидс», который может очень упорно стараться и вскрыть оборону «Лестера». У «Арсенала» это фрагментарно получалось сделать. Другое дело, что мяч всё-таки в ворота не попал. У «Лидса», я думаю, это вполне может получиться.



Мой прогноз на данную игру с неплохим коэффициентом 1.90 — это тотал больше 2.5 и обе команды забьют. Думаю, в матче вечером понедельника голы должны быть. Удачи!» — сказал Гутцайт.

«Лидс» — «Лестер». Прогноз: голы, много голов! Варди забьёт, Бьельса и Родриго ответят У Варди и Бэмфорда за шесть туров на двоих 12 мячей.