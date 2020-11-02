«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 3 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико».

Ставка: ИТБ 1 гола «Атлетико» во втором тайме за 1.87.

«В субботу АТМД без особых проблем разобрал на запчасти «Осасуну» (3:1). Луису Суаресу предоставили отдых, так что в Москву уругваец приедет отдохнувшим. Жоау Фелиш вновь оформил дубль. В центр обороны вернулся Хосе Хименес, что по умолчанию добавит надёжности. Рассчитывать на недонастрой соперника не стоит.



Симеоне в принципе не любит откладывать дела на потом. Да и ситуация не столь железная, чтобы пытаться обойтись малой кровью. Задача проста — шесть очков с москвичами, тогда путь в плей-офф Лиги чемпионов будет открыт. Статистика очных встреч намекает на серьёзные проблемы для хозяев. За 2,5 года соперники пересекались четыре раза.



Итог — четыре победы «матрасников» с общим счётом 12:1. Во всех случаях они забивали как минимум дважды. А «Локомотив» пропускает по два мяча уже четыре поединка подряд. Даже от «Ротора» с «Сочи». И выйдет с осиротевшей центральной осью. То есть спорить с линией букмекеров сложно.



ИТБ 2 гола «Атлетико» за 2.04 выглядит довольно надёжно. Если гости ограничатся двумя мячами, произойдёт возврат. Единственное — букмекеры слишком уж недооценивают атаку россиян. Судя по тому, что Смолов отбегал с «Сочи» 75 минут, он вполне может начать на скамейке. Пара Зе Луиш — Лисакович выглядит заметно интереснее.



В принципе забивают подопечные Николича исправно — вот уже восемь поединков кряду. А оборона АТМД неидеальна — пропускали в трёх из четырёх предыдущих встреч. Возникает соблазн проверить «обе забьют» за 2.28 или даже «Х2 + обе забьют» за прекрасный коэффициент 2.48. Тут уж дело вкуса. Пара-тройка полумоментов у хозяев должна появиться.



Вариант попроще — ИТБ 1 гола «Атлетико» во втором тайме за 1.87. Во-первых, в четырёх предыдущих очных встречах мадридцы непременно забивали после перерыва, а в трёх случаях делали это как минимум дважды. Во-вторых, «скамейка» у них гораздо глубже и интереснее.



То есть в первом тайме «Локомотив» на фоне эмоций и свежести вполне может навязать борьбу и заставить фаворита попотеть. Но после перерыва лидеры из-за плотного графика и высокой интенсивности подсядут, а гости получат дополнительный перевес. Ведь они имеют возможность выпустить игроков калибра Лемара, Корреа, Торрейры или Витоло. В Лиге чемпионов ведь разрешены пять замен».