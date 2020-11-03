«Мидтьюлланн» — «Аякс»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Мидтьюлланн» — «Аякс».
Ставка: победа «Аякса» и минимум 3 мяча в матче за 2.01.
«Мидтьюлланн» пропускает много даже в датском чемпионате. За последние четыре тура национального первенства команда из Хернинга получила в свои ворота аж 9 голов (при таком же количестве забитых мячей). Так что «Аякс» с его недавней победой 13:0 может устроить настоящий кошмар для датской обороны.
В групповом этапе Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» пока получил 0:4 дома от «Аталанты» и 0:2 от «Ливерпуля», причём на «Энфилде» датчане вполне могли и забить. На случай что «Мидтьюлланн» забьёт «Аяксу», я выберу тут ставку на победу амстердамцев при общем тотале больше 2.5 мяча. Тут может быть и 1:2, и 0:3. Важных потерь в атаке у «Аякса» нет. Напротив, возвращается в строй Тадич. «Аякс» едет в Данию только за победой, разница в классе соперников достаточно велика, так что логично ждать тут победы «Аякса» при результативности выше средней», — сказал Вишневский.
- 3 ноября 2020
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