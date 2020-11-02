«Мидтьюлланн» — «Аякс». Прогноз: Промес и Тадич сядут на хвост «Ливерпулю» с «Аталантой»

3 ноября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аякс». Начало — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех датского клуба оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.35.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аякс» 3 ноября

Букмекеры считают, что матч группы D «Мидтьюлланн» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аякс» (03.11.2020)

Клубный футбол близок к очередному перерыву, совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА. Перед ноябрьской международной паузой европейские клубы успеют сыграть третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для участников это отличная возможность исправить или укрепить своё положение.

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График прежний: откроют программу восемь поединков во вторник, а завершат ещё восемь в среду. Среди прочих 3 ноября в группе D Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге примет голландский «Аякс», начало – в 23:00 мск.



Датчанам, конечно, не повезло с группой в Лиге чемпионов. Они здорово себя показали на отборочных стадиях турнира, забили целых восемь голов за четыре игры с довольно крепкими соперниками и добились исторического выхода в групповой раунд. Но тягаться с «Ливерпулем», «Аталантой» и «Аяксом» даже за третье место практически нереально.



У «волков» уже два поражения всухую. Сперва их в Дании разгромила «Аталанта» (0:4), а затем в Англии обыграл «Ливерпуль» (0:2). В обоих случаях итоговые результаты полностью отразили содержание встреч, стопроцентных моментов датчане, пожалуй, не создали. А фавориты реализовали преимущество в исполнительском мастерстве.

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Противопоставить что-то крепкому «Аяксу» тоже будет тяжело, даже у себя дома. Голландский клуб разделил очки с «Аталантой», скатав результативную ничью (2:2). Да и в родном чемпионате Нидерландов продолжает всех громить и лидировать в таблице.



В домашнем матче с «Ливерпулем» голландцы, к слову, тоже смотрелись неплохо. Имели массу моментов, но подвела реализация. А одним из ключевых моментов стал автогол, возникший случайно. Там помог рикошет. На ничью хозяева вполне могли наиграть, но не повезло.



Букмекеры справедливо считают «Аякс» фаворитом предстоящего поединка. На наш взгляд, вполне можно проверить лобовую победу клуба за коэффициент 1.66. Он исправно создаёт массу моментов, при этом достаточно надёжно действует в обороне. Разница в классе заметная, мотивация у амстердамцев в порядке. Если они хотят в плей-офф, то должны брать шесть очков с датчанами.

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Психологический фактор тоже никто не отменял. «Мидтьюлланн» в прошлой игре разгромно уступил «Норшеланну» (1:4), хотя моментов имел не меньше. «Аякс» же в национальном первенстве на выходных выиграл со счётом 5:2, настроение у него явно хорошее.



Интересным вариантом также выглядит П2 по угловым с форой (-1.5) за 1.79. В предыдущих двух матчах голландской Эредивизии «божьи сыновья» суммарно нанесли по воротам своих соперников 75 ударов (!). Разумеется, в Европе уровень сопротивления выше, но жаться к своим воротам голландцы точно не станут. Они будут лезть вперёд, давить. И забивать.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аякс» 3 ноября 2020 года

«Аякс» справедливо идёт явным фаворитом в линии букмекеров. У него и опыта еврокубковых выступлений гораздо больше и состав заметно крепче. «Мидтьюлланн» здорово показал себя во время отборочной стадии, но бороться даже за третье место при таком подборе исполнителей практически нереально. Ждём победы гостей.



Ставка 1: победа «Аякса» за 1.66.



Ставка 2: победа «Аякса» по угловым с форой (-1.5) за 1.79.