«Мидтъюлланн» — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Дании

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Мидтъюлланн» — «Аякс».
Ставка: победа «Аякса» за 2.05.
«У «Аякса» в этой Лиге чемпионов нет побед. Однако у меня есть полное ощущение, что во встрече против «Мидтъюлланна», в спаренных турах, когда ты дома и в гостях играешь с одной и той же командой, «Аякс» добудет две победы. Первую из них он одержит на выезде. Потому что у «Акса» в этой Лиге чемпионов побед пока нет.
«Мидтъюлланн» – отличная возможность добыть эту победу. В это же время другие фавориты группы, «Ливерпуль» и «Аталанта», сыграют друг с другом, и кто-то потеряет очки.
«Аякс» набрал очень хорошую форму. В последнем туре чемпионата Голландии он забил пять мячей. В каждом тайме он выглядел достаточно убедительно. Поэтому я думаю, что коэффициент на победу «Аякс» выглядит завышенным, и им нужно пользоваться. Это будет простая победа для гостей».
- 3 ноября 2020
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