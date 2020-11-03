Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Мидтъюлланн» — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Дании

«Мидтъюлланн» — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Дании
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Мидтъюлланн» — «Аякс».

Ставка: победа «Аякса» за 2.05.

«У «Аякса» в этой Лиге чемпионов нет побед. Однако у меня есть полное ощущение, что во встрече против «Мидтъюлланна», в спаренных турах, когда ты дома и в гостях играешь с одной и той же командой, «Аякс» добудет две победы. Первую из них он одержит на выезде. Потому что у «Акса» в этой Лиге чемпионов побед пока нет.

«Мидтъюлланн» – отличная возможность добыть эту победу. В это же время другие фавориты группы, «Ливерпуль» и «Аталанта», сыграют друг с другом, и кто-то потеряет очки.

«Аякс» набрал очень хорошую форму. В последнем туре чемпионата Голландии он забил пять мячей. В каждом тайме он выглядел достаточно убедительно. Поэтому я думаю, что коэффициент на победу «Аякс» выглядит завышенным, и им нужно пользоваться. Это будет простая победа для гостей».

«Мидтьюлланн» — «Аякс». Прогноз: Промес и Тадич сядут на хвост «Ливерпулю» с «Аталантой»
В предыдущих двух турах голландской Эредивизии «Аякс» нанёс 75 ударов. Жуть!
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020