«Реал» — «Интер»: прогноз Никиты Ковальчука на встречу 3-го тура Лиги чемпионов

Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Интер»



Ставка: победа «Реала» за 1.90.



«Эта Лига чемпионов ломает мозг, потому что команды, которые успешно выступают, плохо играют в своих внутренних чемпионатах и наоборот. Если команда выдает победную серию в чемпионате, то она плохо играет в Лиге чемпионов, за исключением «Баварии», но эта «Бавария», в принципе, по всем статьям исключение.



Единственное, что можно сказать, что абсолютно понятно, что судьба лигочемпионского посева и в каком-то смысле спокойная зима и начало весны зависит от спаренных матчей с «Интером». Здесь можно говорить о том, что у «Реала» есть огромный ворох проблем, но он связан с ротацией. Если Зидан на матч Лиги чемпионов выпустит основную формацию, то проблем у него будет значительно меньше, чем у Конте, у которого нет проблем с ротацией, у него есть проблемы с игроками. У «Интера» банально не получается строить, это большая проблема.



Причем в этой Лиге чемпионов «Интер» пока еще не показал какого-то хорошего уровня. У «Реала» был хороший второй тайм, а у «Интера» не было ничего. В этом смысле «Реал» выглядит фаворитом, потому что он более мотивирован. Во-вторых, как мне кажется, игроки больше за тренера, по крайне мере их костяк. Таким образом, та история, которая сейчас ломает игру Конте — непонимание игроков, неприятие схемы и формации, которая существует, должна сыграть на пользу «Реала».



Думаю, что «Реал» выиграет, но матч будет тяжелым, потому что единственный, кто на сто процентов играет в «Интере» — это Ромелу Лукаку. Значит у «Реала» будут проблемы. Обе забьют, 2:1 и победа «Реала».

«Реал» — «Интер». Прогноз на матч: кто сделает шаг к Лиге Европы — Зидан или Конте? На двоих соперники набрали всего три очка, цена ошибки колоссальна.