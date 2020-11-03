Гол Роналду в ворота «Специи» принёс клиенту БК 5 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил экспресс на сумму 1.5 млн рублей на два футбольных матча 1 ноября. Игрок выбрал тотал голов больше 2.5 в поединке «Анже» – «Ницца» за 2.08 и во встрече «Специя» – «Ювентус» за 1.62.

Общий коэффициент экспресса составил 3.37.

«Ницца» на выезде разгромила «Анже» со счётом 3:0. У гостей отличились Рони Лопеш и Хишем Будауи, автоголом отметился Пьерр Лис-Мелу.

В матче «Специя» – «Ювентус» после первого тайма была ничья 1:1. Голы забили Альваро Мората и Томмазо Побега. На 56-й минуте на замену вышел Криштиану Роналду. Уже через три минуты португалец вывел гостей вперёд и позволил зайти экспрессу.

На этом «Ювентус» не остановился. Адриен Рабьо и всё тот же Роналду установили окончательный счёт – 4:1 в пользу «старой синьоры».

Таким образом, со ставки в 1.5 млн рублей клиент БК получил 5.055 млн рублей.