«Челси» – «Ренн»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» – «Ренн» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.96.



«Эдуар Менди, к слову, бывший вратарь «Ренна», выдающимся образом начал карьеру за «Челси», практически не пропуская голов. Это совпало с появлением Тиагу Силвы. Оба футболиста, конечно, резко усилили оборону синих. В первую очередь она стала меньше косячить. Но это не значит, что все проблемы ушли.



Думаю, в матче Лиги чемпионов Лэмпард проведёт определённую ротацию. Поэтому у «Ренна» будут шансы огорчить «Челси». Всё-таки структурно команда из Лондона ещё нуждается в усилении. А последние соперники в полной мере не могли вскрыть эти недостатки.



Учитывая коэффициент, поставлю просто на «обе забьют», — сказал Дементьев.

«Челси» — «Ренн». Прогноз: непробиваемый Эдуард Менди подарит «Краснодару» надежду Сенегальский вратарь не пропускает в «Челси» на протяжении пяти матчей. Казалось бы, причём здесь Кепа?