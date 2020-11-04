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«Челси» – «Ренн»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов в Лондоне

«Челси» – «Ренн»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов в Лондоне
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Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» – «Ренн» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.96.

«Эдуар Менди, к слову, бывший вратарь «Ренна», выдающимся образом начал карьеру за «Челси», практически не пропуская голов. Это совпало с появлением Тиагу Силвы. Оба футболиста, конечно, резко усилили оборону синих. В первую очередь она стала меньше косячить. Но это не значит, что все проблемы ушли.

Думаю, в матче Лиги чемпионов Лэмпард проведёт определённую ротацию. Поэтому у «Ренна» будут шансы огорчить «Челси». Всё-таки структурно команда из Лондона ещё нуждается в усилении. А последние соперники в полной мере не могли вскрыть эти недостатки.

Учитывая коэффициент, поставлю просто на «обе забьют», — сказал Дементьев.

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