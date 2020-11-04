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«Зенит» — «Лацио»: угадай победителя матча Лиги чемпионов — получи 500 рублей!

«Зенит» — «Лацио»: угадай победителя матча Лиги чемпионов — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 4 ноября, «Зенит» встретится с «Лацио» в 3-м матче группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

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2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.

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