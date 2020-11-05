«Арсенал» — «Мольде»: прогноз и ставка на матч 3-го тура Лиги Европы 05.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Мольде».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + обе забьют за 2.04.

«Канониры» играют в Лиге Европы экспериментальным составом (колеблется от полуторного до второго), что никак не мешает добиваться успеха. В Вене, пожалуй повезло. Один Бернд Лено там начудил как минимум на три гола. Однако «Рапид» свои шансы не использовал и уступил.



А вот с «Дандолком» справились без лишних нервов. Ирландцы продержались 40 минут, после чего пропустили три мяча подряд: два до перерыва, один — сразу после. Оставшееся время превратилось в тренировку. На последнем рубеже дебютировал исландец Рунар Рунарссон, игровую практику получили резервисты.



В воскресенье лондонцы задушили на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра получилась скучной, моментов практически не было. Зато результат отличный. Он позволил вернуться в верхнюю половину турнирной таблицы АПЛ, отставание от третьей строчки составляет всего два очка.



Уже 8 августа предстоит играть с «Астон Виллой», которая на старте сезона преподнесла парочку сенсаций. Понятно, что Микель Артета снова использует широкую ротацию. В Лиге Европы всё и так хорошо, выход в плей-офф проблемой не станет. А вот дать лидерам отдохнуть перед чемпионатом Англии не помешает.



Даже резервный состав «Арсенала» выглядит мощнее, плюс фактор своего поля. Трудно поверить, что хозяева останутся с пустыми руками. В то же время норвежцы показывают довольно бодрый футбол и исправно забивают. Рассчитывать как минимум на один мяч гости имеют основания.



Вырисовывается 1Х + обе забьют за отличный коэффициент 2.04. Если не хотите рисковать, рассмотрите голы в обе стороны без дополнительных условий за 1.86. Брать П1 + обе забьют не станем, хотя коэффициент 2.68 выглядит соблазнительно. Нехватка мотивации может привести к тому, что «Мольде» зацепится за очки".