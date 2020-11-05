«Фейеноорд» — ЦСКА: ставка Романа Нагучева на матч Лиги Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Фейеноорд» — ЦСКА.



Ставка: ТБ 3 за 2.36.



«Фейеноорд» — ЦСКА. Результат этого матча очень сложно предсказать. В Лиге Европы у «Фейеноорда» наступили непростые времена. Случилось поражение от «Вольфсберга», причём это было домашнее поражение, поэтому и неожиданное.



Проигрыш был просто безумным — куча голов, много ошибок. Кстати, в этом сезоне «Фейеноорд» этими ошибками славится. В матче чемпионата Нидерландов вообще был соткан из ошибок. Только в самом конце встречи «Фейеноорд» сумел добыть победу. Всё это ещё раз говорит о нестабильности.



Мне кажется, что команде Дика Адвоката в домашней игре против ЦСКА будет непросто. Им нужно от этого отталкиваться. У ЦСКА беспроигрышная серия, в очень хорошей форме Влашич. То, что команда не забила ни одного мяча загребскому «Динамо», — это всё же больше невезение, чем закономерность.



Думаю, что ЦСКА против «Фейеноорда» проведёт удачный матч, даже несмотря на то что он проходит в гостях. Но и ЦСКА, и «Фейеноорд» — это команды, у которых очень нестабильная оборона. Атака, что у ЦСКА, что у «Фейеноорда», достаточно хороша. Мне кажется, что в матче будет тотал больше 3. Атака сыграет лучше защиты», — полагает Нагучев.

«Фейеноорд» — ЦСКА. Прогноз: Чалов и Влашич принесут России первую победу в евросезоне Команда Дика Адвоката на спаде: лишь одна победа за пять игр и девять пропущенных мячей.