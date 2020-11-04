«Фейеноорд» — ЦСКА. Прогноз: Чалов и Влашич принесут России первую победу в евросезоне

5 ноября состоится матч 3-го тура Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить фаворита: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.81. Успех российского клуба оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА 5 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы K «Фейеноорд» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА Москва (05.11.2020)

Групповой этап Лиги чемпионов в самом разгаре, скоро стартует третий тур и в Лиге Европы. Естественно, всё внимание приковано к единственному представителю из России. 5 ноября, а именно в четверг, в группе K голландский «Фейеноорд» примет московский ЦСКА, начало – в 23:00 мск.

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«Армейцы» неплохо выступают в нынешнем розыгрыше еврокубков, однако категорически не хватает побед. В группе K после двух туров, набрав четыре балла, неожиданно лидирует австрийский «Вольфсберг», которого изначально букмекеры считали аутсайдером квартета. У россиян в активе пока что лишь два балла и вторая строчка.



Однако шансы на выход в стадию плей-офф у всех участников по-прежнему плюс-минус равные. Третий тур станет последним перед ноябрьской международной паузой. Следующая игра будет только в конце месяца, 26 ноября, так что это отличная возможность исправить положение.



Команда Виктора Гончаренко в двух турах скатала две ничьи. Сперва в гостях с «Вольфсбергом» (1:1), а затем дома с загребским «Динамо» (0:0). Хотя в обоих случаях она могла и должна была побеждать. Все возможности имелись.

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В гостях у австрийцев красно-синие забили быстрый гол, но перед перерывом привезли пенальти и пропустили. Фактически больше серьёзных моментов у хозяев тогда не было. Ну а в домашней игре с хорватами они вовсе имели внушительное преимущество: создали массу моментов, но не повезло в завершении. Ничего страшного пока не случилось, но пора добывать результат.



В чемпионате России ЦСКА тоже показывает достойную игру. В восьми предыдущих турах клуб добыл семь побед при одном поражении. Уверенная серия в сумме с осечками прямых конкурентов подняла москвичей на чистое первое место в таблице, хотя преследователи находятся очень близко.



Ни с обороной, ни с результативностью былых проблем не наблюдается. «Армейцы» за 10 последних матчей забили 19 мячей, а пропустили только пять. В Нидерландах играть будет непросто, но у красно-синих есть все шансы отпраздновать первую победу.

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«Фейеноорд» находится на небольшом спаде. Команду всё ещё преследуют кадровые потери, некоторые лидеры до сих пор в лазарете. Отсюда всего лишь одна победа за пять предыдущих игр. Хотя стоит сказать, что тогда «Эммен» (3:2) остался в меньшинстве уже на 36-й минуте. Понятно, что при такой форе выигрывать гораздо легче.



С обороной у подопечных Дика Адвоката тоже не всё гладко. Девять пропущенных мячей в пяти последних играх едва ли могут устраивать бывшего тренера сборной России. Правда, четыре из них были получены с пенальти, но случайными их тоже назвать нельзя.



Роттердамцы здорово умеют убегать в контратаки, однако с ними вполне можно играть в свой футбол, особенно сейчас. ЦСКА находится в крепкой форме, игра идёт, а матчи против голландцев, вероятно, станут ключевыми. Можно подумать над П2 с нулевой форой за коэффициент 2.00.



Также, на наш взгляд, интересно выглядит ставка второй тайм результативнее первого за 2.13. Форсировать события на выезде красно-синим ни к чему, а «Фейеноорду» раскрываться раньше времени опасно. Всё же российский клуб и сам может убежать в контратаку.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА Москва 5 ноября 2020 года

ЦСКА заслуженно забрался на первое место в таблице РПЛ. Моменты исправно создаются, голы забиваются. При этом с обороной тоже порядок. «Фейеноорд», который считался одним из фаворитов за выход в плей-офф Лиги Европы, сейчас несколько сбавил обороты, во многом из-за травм. На наш взгляд, «армейцам» вполне по силам добыть первую еврокубковую победу России в нынешнем сезоне.



Ставка 1: победа ЦСКА с нулевой форой за 2.00.



Ставка 2: второй тайм результативнее первого за 2.13.