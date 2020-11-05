«Фейеноорд» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Фейеноорд» — ЦСКА в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.87.



«Есть ощущение, что ЦСКА поймал удачу, свою игру. Отдавать он их сам не собирается. На ходу команда. Жаль, пока не удалось выиграть в еврокубках, но возможность сейчас будет. По качеству футбола ЦСКА сейчас лучшая команда в российском чемпионате. Но график тоже накладывает отпечаток на ЦСКА, сложно показывать хорошую игру несколько раз за неделю. И не лучшие матчи ЦСКА как раз в еврокубках выдавал. Хотя тоже мог уже победить и там.



«Фейеноорд» на данный момент не входит в число лидеров голландского чемпионата. За последние пять матчей лишь раз удалось выиграть роттердамцам. Да и то еле-еле в последнем туре раздобыли победу 3:2. В Лиге Европы дома умудрились проиграть «Вольфсбергу» 1:4. С этой командой точно можно играть. И нужно играть.



Я бы поставил на победу ЦСКА с подстраховкой. Думаю, что по составу ЦСКА точно не хуже. А учитывая форму «армейцев», они способны победить в Голландии», — сказал Титов.

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