«Риека» — «Наполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Риека» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» с форой (-2) за 2.05.



«Рассуждая о матче между хорватской «Риекой» и итальянским «Наполи», конечно же, надо отталкиваться от состояния и возможностей подопечных Дженнаро Гаттузо. Первое — неаполитанцы здорово начали сезон. Да, были поражения в играх с АЗ и «Сассуоло», но голландцы — это равный соперник, а «Сассуоло» сейчас — это самая играющая команда Серии А, способная конкурировать с любым грандом на Апеннинах. Второе — в прошлом матче Лиги Европы Инсинья и компания обыграли лидера чемпионата Испании «Реал Сосьедад», а это говорит о готовности и возможностях. Ну и третье — впереди поединок с хорватами, которые в этой группе выглядят как главный аутсайдер. Напомню, в первых турах ЛЕ «Риека» пропустила пять мячей и забила лишь однажды.



Думаю, что в игре с «Наполи» хорватов также ожидает суровое испытание. Уверен, неаполитанцы сумеют забить несколько голов. Не ясно, будет ли готов в этому поединку Инсинье, но и без него команда Гаттузо очень и очень мощна. Будет ли ротация? Это вопрос, который никак не влияет на расклад сил — и при невыходе всех основных на футбольное поле, «Наполи» должен побеждать уверенно.



Таким образом, мой прогноз на матч «Риека» — «Наполи» — победа итальянцев с форой минус 2», — сказал Аксёнов.