«Лудогорец» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги Европы 5 ноября

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Лудогорец» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» минимум в 2 мяча за 2.06.
«Лудогорец» принимает на своей арене грозный «Тоттенхэм». Я считаю, что в этой паре фаворит вполне очевиден и что-то придумывать смысла нет.
Зелёные стабильно забивают в этом сезоне, однако и уровень чемпионата Болгарии нельзя назвать высоким. Тем более они пропускают с такой же регулярностью. В Лиге Европы болгары огрызнулись с ЛАСКом (3:4), но даже тут солировал лишь один форвард. В другой встрече они безнадёжно проиграли.
Я думаю, что болгары не конкурентоспособны в столь сложной группе и вряд ли смогут кого-то удивить, даже на своём поле. Состав у них далеко не звёздный, да и с доступом болельщиков, способных зарядить футболистов энергией, проблемы.
«Шпоры» частенько трепали нервы своим фанатам в рамках данного еврокубка, причём ещё на стадии квалификации. Вроде бы эти проблемы получилось решить, но нет — 1:2 от бельгийского «Антверпена». Бэйл реабилитировал их в поединке против «Брайтона» (2:1), забив через две минуты после выхода на поле.
На мой взгляд, превосходство в классе сразу бросается в глаза. Тем более атакующая линия сейчас очень хороша у лондонского коллектива. Скорее всего, гости забьют около трёх мячей и вряд ли пропустят. Оба вратаря тоже с громким именем и не допустят ошибок», — сказал Павлюченко.
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