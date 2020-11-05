«Реал Сосьедад» — «АЗ Алкмар»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «АЗ Алкмар».

Ставка: обе забьют за 1.73.



«Испанцы удивляют, если говорить о Примере. Первое место после приличного количества туров, а вот в Лиге Европы не всё так хорошо. Всего один забитый мяч и один пропущенный. Пока нет никаких фундаментальных результатов. Наверное, для «Реала Сосьедад» наступает очень важный отрезок.



В соперниках лидер группы «АЗ Алкмар», который умудрился выиграть даже у «Наполи». В общем, и те и другие в своих чемпионатах забивают достаточно много. Матчи получаются результативными, а если говорить о Лиге Европы, то как раз команда из Нидерландов смотрится эффективней и интересней.



Как я уже сказал, у «Реала Сосьедад» всего один забитый мяч, но в этой игре, как мне кажется, будут какие-то подвижки. Команда из Нидерландов всё же нацелена на атаку. Поэтому должны забить и те и другие. Матч должен получиться достаточно результативным. В этой встрече я поставлю на то, что обе забьют», — сказал Аксёнов.