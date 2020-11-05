«Лудогорец» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы в Болгарии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 «Лудогорец» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.38.
«Ожидается, что английский клуб будет играть смешанным или даже резервным составом. В этой ситуации у «Лудогорца» есть определённые шансы. Команда из Болгарии проиграла два первых матча на групповой стадии турнира. Сомнительно, что она сможет набрать очки и в третьей игре.
Шанс в том, что есть возможность проиграть достойно. Эта формулировка в последнее время применительно к еврокубкам становится всё более и более популярной.
Я бы поставил на победу «Тоттенхэма», на то, что «Лудогорец» не забьёт, а «шпоры» выиграют не крупно», — сказал Казаков.
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В первых двух матчах Лиги Европы болгары пропустили шесть мячей.
- 5 ноября 2020
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