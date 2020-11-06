«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Саутгемптона» за 1.95.
«Святые» продолжили победную поступь, одержав очередную победу в прошлом туре – «Астон Вилла» была переиграна по всем параметрам. Потеря Ингса была, конечно, очень некстати, но теперь без своего главного бомбардира южанам придется провести полтора месяца.
«Ньюкасл» тоже выиграл в прошлом туре. Но, во-первых, «Эвертон» был без трех основных игроков, и даже несмотря на это «сорокам» все-таки повезло.
«Саутгемптон», конечно, гораздо выше уровнем как команда. Команда Хазенхюттля должна здесь безраздельно владеть преимуществом и, если не случится чего-то экстраординарного, побеждать.
Победа, кстати, выведет «святых» в лидеры впервые в истории АПЛ, и это будет являться дополнительным стимулом».
- 6 ноября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:11
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:25
-
08:15
-
08:00
-
07:22
- 5 ноября 2020
-
22:11
-
22:00
-
21:45
-
20:15
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30