«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Ньюкасл».



Ставка: победа «Саутгемптона» за 1.95.



«Святые» продолжили победную поступь, одержав очередную победу в прошлом туре – «Астон Вилла» была переиграна по всем параметрам. Потеря Ингса была, конечно, очень некстати, но теперь без своего главного бомбардира южанам придется провести полтора месяца.



«Ньюкасл» тоже выиграл в прошлом туре. Но, во-первых, «Эвертон» был без трех основных игроков, и даже несмотря на это «сорокам» все-таки повезло.



«Саутгемптон», конечно, гораздо выше уровнем как команда. Команда Хазенхюттля должна здесь безраздельно владеть преимуществом и, если не случится чего-то экстраординарного, побеждать.



Победа, кстати, выведет «святых» в лидеры впервые в истории АПЛ, и это будет являться дополнительным стимулом».

«Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз: Уолкотт позарится на топ-3 АПЛ, Энди Кэрролл ответит За семь туров в АПЛ соперники оформили 24 гола, а пропустили на один меньше.